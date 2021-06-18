Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы

crimeapress_news



реклама в крыму
Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы

Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:08 18.06.2021

В связи с ухудшением погодных условий все городские службы Севастополя с вечера перешли на усиленный режим работы.

Севавтодор осуществляет контроль состояния дорожной сети с учётом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативно взаимодействует с экстренными службами ГИБДД и МЧС. Предприятием задействовано более 50 единиц спецтехники, 30 дорожных рабочих. Для мониторинга ситуации привлечены сотрудники строительного контроля.  В частности, ночью выезжал грейдер на Монастырское шоссе дом 10 для отвода воды. Специалисты чистили ливневки у парковки в бухте Казачья, выехали также на Фиолентовское шоссе – там спускают воду, но ливневок нет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы

Факты подтопления выявлены в Гончарном и Резервном, а также по адресу ул. Кесаева, 14 – здесь его уже устранили.

На улице Ревякина с проезжей части убрали ветки. На Фиолентовском шоссе ведется уборка насыпов.

Кроме того, специалисты Севавтодора выехали на Ялтинскую трассу для обследования оползневых участков.

Итоги дождливой ночи подвел у себя в Инстаграм директор департамента городского хозяйств Евгений Горлов: в Севастополе упало шесть деревьев, подтоплено шесть квартир:

Водоканал всю ночь мониторил территорию города — порядка 20 участков промыты и очищены. Освобождены от веток линии электропередачи на улицах Л. Толстого и Ульянова. Есть большие замечания к работе частных управляющих компаний. Дворники с 6 утра, когда прекратился сильный дождь, вышли убирать город.

В настоящий момент также ведутся работы на улице Пушкина, Камышовом шоссе, в районе Максимовой дачи.

На базе Севавтодора развернут оперативный штаб.

Работает круглосуточная диспетчерская служба:  +7 978 998 59 83. За ночь поступило более 30 звонков.

Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.