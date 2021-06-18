Погода ухудшается: городские службы Севастополя перешли на усиленный режим работы

В связи с ухудшением погодных условий все городские службы Севастополя с вечера перешли на усиленный режим работы.

Севавтодор осуществляет контроль состояния дорожной сети с учётом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативно взаимодействует с экстренными службами ГИБДД и МЧС. Предприятием задействовано более 50 единиц спецтехники, 30 дорожных рабочих. Для мониторинга ситуации привлечены сотрудники строительного контроля. В частности, ночью выезжал грейдер на Монастырское шоссе дом 10 для отвода воды. Специалисты чистили ливневки у парковки в бухте Казачья, выехали также на Фиолентовское шоссе – там спускают воду, но ливневок нет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Факты подтопления выявлены в Гончарном и Резервном, а также по адресу ул. Кесаева, 14 – здесь его уже устранили.

На улице Ревякина с проезжей части убрали ветки. На Фиолентовском шоссе ведется уборка насыпов.

Кроме того, специалисты Севавтодора выехали на Ялтинскую трассу для обследования оползневых участков.

Итоги дождливой ночи подвел у себя в Инстаграм директор департамента городского хозяйств Евгений Горлов: в Севастополе упало шесть деревьев, подтоплено шесть квартир:

Водоканал всю ночь мониторил территорию города — порядка 20 участков промыты и очищены. Освобождены от веток линии электропередачи на улицах Л. Толстого и Ульянова. Есть большие замечания к работе частных управляющих компаний. Дворники с 6 утра, когда прекратился сильный дождь, вышли убирать город.

В настоящий момент также ведутся работы на улице Пушкина, Камышовом шоссе, в районе Максимовой дачи.

На базе Севавтодора развернут оперативный штаб.

Работает круглосуточная диспетчерская служба: +7 978 998 59 83. За ночь поступило более 30 звонков.