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Погода в Крыму 1 марта
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 1 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:54 28.02.2022

Погода в Крыму 1 марта и в последующие два дня будет определять малоподвижный циклон над Черным морем.

В первый день весны ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Усиление северо-восточного ветра 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3°, на ЮБК до +6°. В среду и четверг осадки и ветер ослабеют до умеренных значений, температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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