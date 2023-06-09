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Погода в Крыму 10 июня
фото: freeimages.com

Погода в Крыму 10 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:50 09.06.2023

В предстоящие выходные дни (10-11 июня) погоду в Крыму будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен град. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха  ночью 15…20°, днем 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 9 июня

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