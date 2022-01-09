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Погода в Крыму 10 января
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 10 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:35 09.01.2022

Погода в Крыму 10 января будет обуславливаться влажной воздушной массой Атлантики.

Местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах прогнозируется туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +7…12°, в горах ночью и днем +2…+7°. 11-12 января погода будет обуславливаться прохождением холодных фронтов. Местами дождь, переходящий 12 января в снег. Усиление северо-восточного ветра в порывах до 17-22 м/с. Температура воздуха составит ночью и днем 0…+5°, на ЮБК до +7°. 12 января дальнейшее понижение температуры воздуха на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 9 января

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