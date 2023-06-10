Погода в Крыму 11 июня

В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

В воскресенье кратковременные дожди, местами очень сильные с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен град. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 9…14°, днем 20…25°, в горах 14…19°. В понедельник и вторник кратковременные грозовые дожди, днем местами сильные.Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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