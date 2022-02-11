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Погода в Крыму 12 февраля
фото: StockSnap (pixabay.com)

Погода в Крыму 12 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:10 11.02.2022

Погода в Крыму 12 февраля — без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°; днем +7…+12°, в горах -1…+4°. В воскресенье и понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, но прохладную погоду. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Минимальная температура воздуха 2-7 мороза, максимальная 3-8 тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Крымские спасатели готовятся к ухудшению погодных условий

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