Погода в Крыму 12 июня

В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые дожди, местами сильные.

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 8…13°, днем 20…25°, в горах 14…19°. Во вторник и среду местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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