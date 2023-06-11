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В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые дожди, местами  сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха  ночью 14…19°, в горах 8…13°, днем 20…25°, в горах 14…19°. Во вторник и среду местами  кратковременные  дожди, грозы. Температура воздуха  существенно не  изменится, - отмечают в ФГБУ "Крымское УГМС".  Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма - здесь.
фото: freeimages.com

Погода в Крыму 12 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:50 11.06.2023

В ближайшие трое суток погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые дожди, местами  сильные.

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха  ночью 14…19°, в горах 8…13°, днем 20…25°, в горах 14…19°. Во вторник и среду местами  кратковременные  дожди, грозы. Температура воздуха  существенно не  изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 10 июня

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