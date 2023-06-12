Погода в Крыму 13 июня

В начале рабочей недели погоду в Крыму по-прежнему будет определять циклон.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, завтра днем местами очень сильные, возможен град, шквал 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°, днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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