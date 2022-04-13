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Погода в Крыму 14 апреля
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 14 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 13.04.2022

В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, благодаря влиянию циклона.

Ночью пройдет дождь, в горах снег, местами очень сильные осадки; днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах 0…-2°; днем +10…+15°, в горах +2…+7°. В последующие двое суток без осадков, ночные температуры воздуха существенно не изменятся, дневные повысятся на 3-5 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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