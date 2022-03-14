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Погода в Крыму 15 марта
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 15 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:09 14.03.2022

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет обусловлена полем повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков, лишь в среду вероятен небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на побережье -4…+1°; днем +3…+8°. В четверг 17 марта атмосферный фронт принесет на полуостров осадки (снег, мокрый снег), северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Дневная температура воздуха понизится на 4-6 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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