Погода в Крыму 16 января по-прежнему будет неустойчивой.

В воскресенье и понедельник местами небольшой мокрый снег, снег, во вторник осадки прогнозируются на большей части полуострова. Ветер северо-западный, 17 января юго-западный, 8-13 м/с, местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье 0…+5°; днем +2…+7°, 18 января понизится до -2…+3. В горах ночью и днем от 2 до 7 градусов мороза, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .