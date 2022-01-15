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Погода в Крыму 16 января
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 16 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:18 15.01.2022

Погода в Крыму 16 января по-прежнему будет неустойчивой.

В воскресенье и понедельник местами небольшой мокрый снег, снег, во вторник осадки прогнозируются на большей части полуострова. Ветер северо-западный, 17 января юго-западный, 8-13 м/с, местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье 0…+5°; днем +2…+7°, 18 января понизится до -2…+3. В горах ночью и днем от 2 до 7 градусов мороза, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 13 января

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