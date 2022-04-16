реклама крым
Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму 17 апреля

crimeapress_news



реклама в крыму


Погода в Крыму 17 апреля
фото: RealAKP (pixabay.com)

Погода в Крыму 17 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:49 16.04.2022

Погода в Крыму 17 апреля будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром, местами туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +17…+22°, в горах и на побережье +10…+15°. В начале рабочей недели погода будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные с грозой. Температура воздуха понизится на 6-8 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  В Симферополе – сильный дождь. МЧС предупреждает, коммунальщики уже устраняют последствия непогоды

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.