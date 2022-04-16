Погода в Крыму 17 апреля будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром, местами туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +17…+22°, в горах и на побережье +10…+15°. В начале рабочей недели погода будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные с грозой. Температура воздуха понизится на 6-8 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .