Погода в Крыму 17 июня

В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут небольшие дожди. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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