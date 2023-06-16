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Погода в Крыму 17 июня
фото: freeimages.com

Погода в Крыму 17 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:05 16.06.2023

В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут небольшие дожди. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 11…13°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  МЧС предупреждает: в Крыму ожидаются ливни и грозы

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