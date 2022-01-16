Погода в Крыму 17 января отметится небольшим мокрым снегом и дождём.

Во вторник ночью к Крыму подойдет холодный атмосферный фронт, осадки ожидаются на большей части полуострова, в среду осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами будет усиливаться до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+2°, на южном побережье до +5, в горах -1…-6°, в среду температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .