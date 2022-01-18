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Погода в Крыму 19 января
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 19 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 18.01.2022

Погода в Крыму 19 января отметится лишь кое-где небольшим снегом.

Ветер ослабеет, снег пройдет лишь местами. Будет холодно, температура воздуха ночью 5-10° мороза, в горах 11-16° мороза; днем 1-6° мороза, в горах 7-12° мороза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. На дорогах скользко — гололедица. В четверг без существенных осадков, днем юго-западный ветер снова усилится до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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