реклама крым
Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму 2 февраля

crimeapress_news



реклама в крыму
Погода в Крыму 2 февраля
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 2 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:07 01.02.2022

Погода в Крыму 2 февраля будет ненастная.

Атмосферный холодный фронт вызовет дождь, вечером в четверг переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки. В горах гололедно-изморозевые отложения, гололедицу. Ветер 2 февраля юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с; 3 февраля северо-западный 10-15 м/с, в южных и восточных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха в среду ночью 0…+5°; днем +5…+10°. В четверг температурный фон понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Циклон определит характер погоду в Крыму в начале недели

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.