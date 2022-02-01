Погода в Крыму 2 февраля будет ненастная.

Атмосферный холодный фронт вызовет дождь, вечером в четверг переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки. В горах гололедно-изморозевые отложения, гололедицу. Ветер 2 февраля юго-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с; 3 февраля северо-западный 10-15 м/с, в южных и восточных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха в среду ночью 0…+5°; днем +5…+10°. В четверг температурный фон понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .