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Погода в Крыму 20 марта
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 20 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:20 19.03.2022

Погода в Крыму 20 марта будет определяться юго-восточной периферией антициклона, у земли и на высотах.

Без существенных осадков, лишь ночью 20 марта местами по Крыму вероятен небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-восточный. 10-15 м/с, в степных и предгорных районах 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, в горах -8…-13°; днем 0…+5; в горах -1…-6°.  Ветер ослабеет 21-22 марта до 8-13 м/с, местами 16-21 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

 

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