Погода в Крыму 21 февраля — местами пройдут дожди.

В среду дожди на большей части территории, местами сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, в горах сохраняется гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +1…+6°, в горах 0…-3°; днем +8…+13°, в горах +1…+6° ; во вторник максимальная температура воздуха +10…+15°, минимальная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .