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Погода в Крыму 21 февраля
фото: Pixabay (pexels.com)

Погода в Крыму 21 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:49 20.02.2022

Погода в Крыму 21 февраля — местами пройдут дожди.

В среду дожди на большей части территории, местами сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, в горах сохраняется гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +1…+6°, в горах 0…-3°; днем +8…+13°, в горах +1…+6° ; во вторник максимальная температура воздуха +10…+15°, минимальная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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