Погода в Крыму 23 января будет по-прежнему определять арктический холодный фронт.

Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Образуются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°; днем -2…+3°, в горах -4…-9°. В начале рабочей недели осадки постепенно ослабеют, ветер изменит направление на западный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .