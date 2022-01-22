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Погода в Крыму 23 января
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 23 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:57 22.01.2022

Погода в Крыму 23 января будет по-прежнему определять арктический холодный фронт.

Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Образуются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°; днем -2…+3°, в горах -4…-9°. В начале рабочей недели осадки постепенно ослабеют, ветер изменит направление на западный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 22 января - будет холодно

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