Погода в Крыму 24 апреля будет тёплой. Благодаря средиземноморским воздушным массам.

Без существенных осадков, лишь 26 апреля вероятны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный с переходом 26 апреля на северо-восточный 7-12 м/с, лишь ночью 24 местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем воздух прогреется до +17…+22°, в горах и на западном побережье прохладнее +9…+14°. В начале следующей рабочей недели сохранится комфортная весенняя погода, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .