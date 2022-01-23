Погода в Крыму 24 января — пройдет небольшой, местами умеренный снег.

На дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с, во вторник и среду юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на побережье -4…+1°; днем -3…+2°, в горах -4…-9°. В начале рабочей недели осадки постепенно ослабеют, ветер изменит направление на западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .