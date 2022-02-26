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Погода в Крыму: и солнце, и ливни, и шквал
иллюстрация: открытые источники

Погода в Крыму 27 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:54 26.02.2022

Погода в Крыму 27 февраля сохранит своё пасмурное настроение.

Местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах сохранятся туманы. Температура воздуха ночью -1…+4°, на ЮБК до+8°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°. В начале рабочей недели погода будет обуславливаться выходом южного циклона, северной его частью. Ожидается ветреная, дождливая погода: местами по Крыму большая вероятность сильных осадков. Ветер по-прежнему северо-восточный 8-13 м/с, местами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 26 февраля

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