Погода в Крыму 27 февраля сохранит своё пасмурное настроение.

Местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах сохранятся туманы. Температура воздуха ночью -1…+4°, на ЮБК до+8°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°. В начале рабочей недели погода будет обуславливаться выходом южного циклона, северной его частью. Ожидается ветреная, дождливая погода: местами по Крыму большая вероятность сильных осадков. Ветер по-прежнему северо-восточный 8-13 м/с, местами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .