Погода в Крыму 27 марта будет определятся зоной холодного атмосферного фронта Атлантического циклона.

Ожидается дождь, в горах снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +4…+9°, в горах ночью и днем 0…-5°. В начале рабочей недели — антициклональный характер погоды. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, во вторник усилится до 19 м/с. Температура воздуха ночью практически не изменится, днем повысится на 3-5 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .