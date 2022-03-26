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Погода в Крыму 27 марта
фото: Hans (pixabay.com)

Погода в Крыму 27 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:27 26.03.2022

Погода в Крыму 27 марта будет определятся зоной холодного атмосферного фронта Атлантического циклона.

Ожидается дождь, в горах снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +4…+9°, в горах ночью и днем 0…-5°. В начале рабочей недели — антициклональный характер погоды. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, во вторник усилится до 19 м/с. Температура воздуха ночью практически не изменится, днем повысится на 3-5 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму 26-27 марта - усиление ветра

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