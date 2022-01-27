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Погода в Крыму 28 января
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 28 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 27.01.2022

Погода в Крыму 28 января и в выходные дни будет определяться атмосферными фронтальными разделами, смещающимися с северо-запада.

Пройдут осадки в виде мокрого снега, дождя; в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температурный фон в пятницу и в воскресенье: ночью -4…-9°; днем 0…+5°; в субботу температура воздуха ночью и днем составит -3…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  В конце недели в Крыму ожидаются снегопады. Объявлено штормовое предупреждение

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