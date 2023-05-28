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Погода в Крыму 29 мая
фото: freeimages.com

Погода в Крыму 29 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:24 28.05.2023

В ближайшие двое суток в Крыму за счет развития активных внутримассовых конвективных процессов на полуострове пройдут кратковременные дожди.

Днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +19…+24°, в горах +13…+18°. В среду интенсивность осадков заметно ослабеет: ночью без существенных осадков, днем вероятны отдельные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму - сильные ливни, грозы, град

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