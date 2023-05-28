Погода в Крыму 29 мая

В ближайшие двое суток в Крыму за счет развития активных внутримассовых конвективных процессов на полуострове пройдут кратковременные дожди.

Днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +19…+24°, в горах +13…+18°. В среду интенсивность осадков заметно ослабеет: ночью без существенных осадков, днем вероятны отдельные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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