Погода в Крыму 31 мая

Ночью 31 мая зона атмосферного холодного фронта с волнами обусловит в Крыму кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°; днем +21…+26°, в горах +14…+19°. Днем 31 мая интенсивность осадков уменьшиться, но еще вероятны локальные грозовые дожди, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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