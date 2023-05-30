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Погода в Крыму 31 мая
фото: freeimages.com

Погода в Крыму 31 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:17 30.05.2023

Ночью 31 мая зона атмосферного холодного фронта с волнами обусловит в Крыму кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°; днем +21…+26°, в горах +14…+19°. Днем 31 мая интенсивность осадков уменьшиться, но еще вероятны локальные грозовые дожди, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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