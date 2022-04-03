Погода в Крыму 4 апреля будет обуславливаться зоной холодного фронта.

Сохранится ветреная погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Сильный юго-западный ветер 15-20 м/с, местами достигнет штормовых значений 25-30 м/с; лишь днем в понедельник ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха составит ночью +1…+6°; днем +7…+12°, в горах ночью 0…-3, днем 0…+5°. Во вторник и среду без существенных осадков, Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха понизится на 4-5°, максимальная постепенно повысится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .