Погода в Крыму 4 июня

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с, местами порывы 15-20-м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 21…26°, в горах 14…19°. В начале рабочей недели минимальная температура воздуха понизится на 1-3°, максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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