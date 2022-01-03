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Погода в Крыму 4 января - дожди вероятны, а также туманы
фото: pxhere.com

Погода в Крыму 4 января — дожди вероятны, а также туманы

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:56 03.01.2022

Погода в Крыму 4 января и в дальнейшие двое суток будет обуславливаться влажной термически однородной воздушной массой Атлантики.

Без существенных осадков, лишь 4 и 6 января вероятны дожди. В отдельных пунктах туман. В горах на отдельных участках дорог гололедица. Ветер–западный, северо-западный 8-13м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на южном побережье до +8°, днем +4…+9°, горах ночью и днем 0…+5°. 5 и 6 января температура воздуха постепенно повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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