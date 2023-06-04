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Погода в Крыму 5 июня
фото: freeimages.com

Погода в Крыму 5 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:17 04.06.2023

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 17°; днем 20…25°, в горах 14…19°. В начале рабочей недели температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 4 июня

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