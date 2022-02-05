Погода в Крыму 6 февраля сохранит свой неустойчивый характер.

Местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем в понедельник и вторник местами 15-20 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью -4…+1°, днем +2..+7°, во вторник температура воздуха повысится на 3-5 градуса, осадки перейдут в дождь, в отдельных пунктах большая вероятность сильного дождя, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .