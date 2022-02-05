Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму 6 февраля

crimeapress_news



реклама в крыму
Погода в Крыму 6 февраля
фото: jolier (pixabay.com)

Погода в Крыму 6 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:40 05.02.2022

Погода в Крыму 6 февраля сохранит свой неустойчивый характер.

Местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем в понедельник и вторник местами 15-20 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью -4…+1°, днем +2..+7°, во вторник температура воздуха повысится на 3-5 градуса, осадки перейдут в дождь, в отдельных пунктах большая вероятность сильного дождя, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Узнайте больше:  Погода в Крыму 4 февраля

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.