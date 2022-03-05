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Погода в Крыму 6 марта
фото: Johannes Plenio (pexels.com)

Погода в Крыму 6 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:22 05.03.2022

Погода в Крыму 6 марта и в понедельник — прохладно, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем +1…+6°, в горах -1…-6°. Во вторник, 8 марта, атмосферный холодный фронт вызовет на полуострове местами осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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