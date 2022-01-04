Погода в Крыму 6 января — относительно тепло, но дожди вероятны

Погода в Крыму 6 января, а также в последующие дни, будет обуславливаться влажной термически однородной воздушной массой Атлантики.

Без существенных осадков, лишь днем 6 и ночью 7 января вероятны дожди. В отдельных пунктах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на южном побережье до +8°; днем +7…+12°. 7 января температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

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