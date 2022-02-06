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Погода в Крыму 7 февраля
фото: pasja1000 (pixabay.com)

Погода в Крыму 7 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:15 06.02.2022

Погода в Крыму 7 февраля ожидается ветреная, но относительно теплая.

В понедельник без существенных осадков, во вторник: дождь, в горах со снегом, местами сильные осадки, в среду осадки перейдут в мокрый снег и будут наблюдаться лишь в отдельных пунктах. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с В отдельных районах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Температура воздуха в воскресенье ночью -1…-6°, на побережье 0…+5°; днем +5…+10°, в горах -1…+4°, во вторник температура воздуха ночью и днем +2…+7°, в среду понизится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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