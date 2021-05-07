Погода в Крыму: 8 мая — тепло и сухо, 9 мая — задождит

В ближайшие сутки ночью без осадков, во второй половине дня к Крыму приблизится холодный фронт местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На день Победы, 9 мая, погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта. Дожди с грозами ожидаются на большей части территории Крыма. Ветер 8 мая юго-западный, 9 мая перейдет на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем воздух прогреется до +22…+27°,на побережье и в горах +16…+21°. В праздничный день 9 мая температура воздуха понизится на 4-7°. 10 мая осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .