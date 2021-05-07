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Погода в Крыму: 8 мая- тепло и сухо, 9 мая - задождит
фото: Tama66 (pixabay.com)

Погода в Крыму: 8 мая — тепло и сухо, 9 мая — задождит

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:09 07.05.2021

В ближайшие сутки ночью без осадков, во второй половине дня к Крыму приблизится холодный фронт местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На день Победы, 9 мая, погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта. Дожди с грозами ожидаются на большей части территории Крыма. Ветер 8 мая юго-западный, 9 мая перейдет на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем воздух прогреется до +22…+27°,на побережье и в горах +16…+21°. В праздничный день 9 мая температура воздуха понизится на 4-7°. 10 мая осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: 8 мая - тепло и сухо, 9 мая - задождит

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