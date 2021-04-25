Погода в Крыму — антициклон пришёл

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков, лишь днем 27 апреля по северу Крыма вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха составит 0…+5°, на побережье до + 8°, в степных и предгорных на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -1…-3°; максимальная +12…+17°, в горах +6…+11°, в среду, 28 апреля, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС» .