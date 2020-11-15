Погода в Крыму — без дождей, но с туманами

В ближайшие трое суток (16-18 ноября) в Крыму сохранится преимущественно сухая и прохладная погода.

В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 18 ноября в западных, восточных и центральных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном и восточном побережье до +8°; днем +5…+10°, на ЮБК до +12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .