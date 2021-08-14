Погода в Крыму — без изменений в ближайшие трое суток

В ближайшие трое суток на полуостров все еще будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел.

15 августа в восточных районах, 16 августа в восточных и центральных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью будет прохладно, 15…20°, на побережье до 24°; днем 25…30°. 17 августа осадки прекратятся, дневная температура воздуха повысится до 30-35°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.