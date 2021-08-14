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Погода в Крыму - без изменений в ближайшие трое суток
фото: Josh Sorenson (pexels.com)

Погода в Крыму — без изменений в ближайшие трое суток

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:14 14.08.2021

В ближайшие трое суток на полуостров все еще будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел.

15 августа в восточных районах, 16 августа в восточных и центральных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью будет прохладно, 15…20°, на побережье до 24°; днем 25…30°. 17 августа осадки прекратятся, дневная температура воздуха повысится до 30-35°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - без изменений в ближайшие трое суток

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