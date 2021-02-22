Погода в Крыму — без осадков

23 февраля в Крыму сохранится антициклональных характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения; на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных и восточный районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +3…+8°. В последующие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса и составит: ночью 0…-5°, на побережье +1…+4°; днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .