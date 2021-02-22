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Погода в Крыму - теплеет... Пришёл Атлантический циклон

Погода в Крыму — без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:48 22.02.2021

23 февраля в Крыму  сохранится антициклональных характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения; на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных и восточный районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +3…+8°. В последующие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса и составит: ночью 0…-5°, на побережье +1…+4°; днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - без осадков

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