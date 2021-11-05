Погода в Крыму — без осадков, но с туманами

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет обуславливаться юго-западной периферией антициклона.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит: +17…+22°, в горах +11…+16°; ночью +7…+12°, на побережье до +15°. Ветер юго-восточный, 7 ноября северо-восточный умеренный 7-12 м/с. Днем 7 ноября максимальная температура воздуха понизится на 2-4°, днем 8 октября температура воздуха составит +14…+19°, в горах +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .