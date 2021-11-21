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Погода в Крыму - без осадков, но только в понедельник
фото: t3ddy4rt (pixabay.com)

Погода в Крыму — без осадков, но только в понедельник

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:09 21.11.2021

В понедельник погода в Крыму будет определяться ложбиной Атлантического циклона.

Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +10°; днем +12…+17°, в горах +5…+10°. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Во вторник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие, местами умеренные дожди. Дневная температура воздуха понизится на 3-4°, ночная существенно не изменится В среду 24 ноября осадки постепенно прекратятся, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - без осадков, но только в понедельник

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