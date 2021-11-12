Погода в Крыму — без осадков, ночью холодно, днём тепло

В выходные дни, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +10…+15°; в воскресенье ночью +1…+6°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС «.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .