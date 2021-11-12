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Погода в Крыму - без осадков, ночью холодно, днём тепло
фото: Serkan Bayraktar (pexels.com)

Погода в Крыму — без осадков, ночью холодно, днём тепло

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:35 12.11.2021

В выходные дни, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +10…+15°; в воскресенье ночью +1…+6°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС«.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - без осадков, ночью холодно, днём тепло

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