Погода в Крыму — без осадков, ночью холодно, днём тепло

В выходные дни, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без осадков.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +10…+15°; в воскресенье ночью +1…+6°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ
«Крымское УГМС«.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
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Срочные сообщения – в
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