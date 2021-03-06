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Погода в Крыму - без осадков, прохладно, менее ветрено
фото: dimitrisvetsikas1969 (pixabay.com)

Погода в Крыму — без осадков, прохладно, менее ветрено

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:53 06.03.2021

В воскресенье в Крыму будет прохладно, без осадков.

Ветер ослабеет. Ночная температура воздуха -2…-7°, на побережье 0…+5; дневная 0…+5°, в горах -2…-7°. В праздничный день 8 марта атмосферные фронтальные разделы обусловят на полуострове неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах усилится до 17 м/с. Минимальная температура воздуха 0…-5°, на побережье 0…+5; максимальная +2…+7, в горах -3…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - без осадков, прохладно, менее ветрено

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