Погода в Крыму — без осадков, прохладно, менее ветрено

В воскресенье в Крыму будет прохладно, без осадков.

Ветер ослабеет. Ночная температура воздуха -2…-7°, на побережье 0…+5; дневная 0…+5°, в горах -2…-7°. В праздничный день 8 марта атмосферные фронтальные разделы обусловят на полуострове неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах усилится до 17 м/с. Минимальная температура воздуха 0…-5°, на побережье 0…+5; максимальная +2…+7, в горах -3…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .