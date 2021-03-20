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Декабрь в Крыму будет теплым, это хорошо. Осадков не предвидится, это плохо
Фото: Candid_Shots, pixabay.com

Погода в Крыму — без осадков в воскресенье, но затем и дождь, и снег

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:24 20.03.2021

В воскресенье в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +5°, днем +6…+11°; в горах ночью -5…-7°, днем около 0°. В начале рабочей недели, в связи с выходом южного циклона, ожидается некомфортная погода: дождь, переходящий во вторник в мокрый снег, усиление северо-восточного ветра в степных и предгорных районах до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - без осадков в воскресенье, но затем и дождь, и снег

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