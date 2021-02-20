Погода в Крыму — без осадков

В выходные дни погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.
Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, в степных, предгорных районах и в горах -10…-15°; днем 0…+5°, в горах -1…-6°. В последующие двое суток температура воздуха повысится и в праздничный день составит: ночью 0…-5°, на побережье +1…+6°; днем +5…+10°, в горах -1…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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