Погода в Крыму — без осадков

В выходные дни погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, в степных, предгорных районах и в горах -10…-15°; днем 0…+5°, в горах -1…-6°. В последующие двое суток температура воздуха повысится и в праздничный день составит: ночью 0…-5°, на побережье +1…+6°; днем +5…+10°, в горах -1…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .