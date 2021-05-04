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Погода в Крыму - без осадков и тепло
фото: GuentherDillingen (pixabay.com)

Погода в Крыму — будет и сухо, и тепло, и солнечно

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 20:03 04.05.2021

В среду, 5 мая, антициклональный характер погоды обусловит в Крыму сухую солнечную погоду.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье +8…+10°; днем +16…+21°. В последующие двое суток без осадков, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

Погода в Крыму - будет и сухо, и тепло, и солнечно

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