Погода в Крыму — будет и сухо, и тепло, и солнечно

В среду, 5 мая, антициклональный характер погоды обусловит в Крыму сухую солнечную погоду.
Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье +8…+10°; днем +16…+21°. В последующие двое суток без осадков, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.
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