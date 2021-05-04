Погода в Крыму — будет и сухо, и тепло, и солнечно

В среду, 5 мая, антициклональный характер погоды обусловит в Крыму сухую солнечную погоду.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье +8…+10°; днем +16…+21°. В последующие двое суток без осадков, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь .