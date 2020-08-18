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В Крыму - сухо, жарко и умеренно ветрено
фото: открытые источники

Погода в Крыму будет сухой и жаркой

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:52 18.08.2020

В среду, 19 августа, поле повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую и жаркую погоду.

Температура воздуха ночью 12-17°, на побережье 18- 23°, днем 29-34°, в горах 22-27°. Ветер северо-восточный умеренный. В четверг и пятницу погода Крыма будет определяться областью пониженного давления. Благодаря развитию внутримассовой конвекции, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму будет сухой и жаркой

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