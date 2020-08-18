Погода в Крыму будет сухой и жаркой

В среду, 19 августа, поле повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую и жаркую погоду.

Температура воздуха ночью 12-17°, на побережье 18- 23°, днем 29-34°, в горах 22-27°. Ветер северо-восточный умеренный. В четверг и пятницу погода Крыма будет определяться областью пониженного давления. Благодаря развитию внутримассовой конвекции, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .