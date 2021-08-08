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Погода в Крыму - будет жарко, но дожди возможны
фото: Noelle Otto (pexels.com)

Погода в Крыму — будет жарко, но дожди возможны

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:50 08.08.2021

В начале рабочей недели в Крыму пройдут локальные грозовые дожди конвективного характера, но жаркая погода сохранится.

Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье 21…28°; днем 28…33°, в горах 21…26°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем в степных и предгорных районах порывы до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - будет жарко, но дожди возможны

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