Погода в Крыму — будет жарко, но дожди возможны

В начале рабочей недели в Крыму пройдут локальные грозовые дожди конвективного характера, но жаркая погода сохранится.
Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье 21…28°; днем 28…33°, в горах 21…26°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем в степных и предгорных районах порывы до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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