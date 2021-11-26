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Погода в Крыму - будут дожди
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — будут дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:17 26.11.2021

В выходные дни в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидаются дожди, в воскресенье местами сильные.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, в субботу порывы до 25 м/с. Температура воздуха составит: ночью 5-10° тепла; днем 12-17° тепла, в горах 5-10° тепла. В начале следующей недели сохранится дождливая и ветреная погода, во вторник температура воздуха понизится ночью и днем до 4-9° тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - будут дожди

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