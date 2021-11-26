Погода в Крыму — будут дожди

В выходные дни в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидаются дожди, в воскресенье местами сильные.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, в субботу порывы до 25 м/с. Температура воздуха составит: ночью 5-10° тепла; днем 12-17° тепла, в горах 5-10° тепла. В начале следующей недели сохранится дождливая и ветреная погода, во вторник температура воздуха понизится ночью и днем до 4-9° тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.