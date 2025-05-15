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Погода в Крыму: чего ждать с середины мая до конца июня
фото: pikist.com

Погода в Крыму: чего ждать с середины мая до конца июня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 15.05.2025

До конца мая и вначале июня в Крыму сохранится прохладная погода ниже многолетних температурных норм, но уже во второй декаде первого летнего месяца крымчан и гостей полуострова порадует настоящее летнее тепло. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Май будет держать прохладные позиции до упора, а с наступлением календарного лета ситуация начнет медленно выправляться, но не сразу. Супер-жаркий сезон сразу не стартует, и море вряд ли прогреется до этого времени, – считает Тишковец.

Однако, по его прогнозу, со второй декады июня температура превысит климатическую норму, и в целом июньские температуры будут теплее многолетних значений.

Напомню, июньская норма для Симферополя – ночью +14,5 и днем +26,5. Полагаю, еще первая неделя июня уйдет на раскачку, а со второй семидневки все восстановится идеально в рамках летних показателей и по температуре воздуха, и по температуре воды, – дал прогноз специалист погодного центра.

Третья неделя мая в Крыму будет прохладнее обычного, воздух не будет прогреваться до средних многолетних значений, а к выходным полуостров накроют интенсивные ливневые дожи, прогнозировал ранее Тишковец. Сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение.

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источник: РИА Новости Крым 

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